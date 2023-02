Frühauf pred Nemeckom: Čakám korčuliarsky a silovo náročné zápasy

Košice 7. februára (TASR) - Asistent hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Peter Frühauf počul o atmosfére v Košiciach počas MS 2019 iba pozitíva a verí, že podobnú zažije aj počas prípravných duelov s Nemeckom. V stredu v Michalovciach a vo štvrtok v Košiciach nastúpia proti sebe tímy s hráčmi do 25 rokov a pre trénera Craiga Ramsayho bude dôležité, aby si jeho zverenci osvojili nastolený systém.



V tíme má sedem reprezentačných nováčikov, pričom káder tvoria až na jednu výnimku (Pavol Funtek zo zámorskej USHL) hráči zo slovenskej a českej extralige. "Viacerých z nich som sledoval v zápasoch a som rád, že ich uvidím aj priamo v reprezentačnej akcii. Dlhodobo sa držíme filozofie dávať šancu mladým hráčom, aby sa ukázali. Preto tu teraz máme takú širokú skupinu mladých. Chceme do nich dostať štýl hry, ktorým sa dlhodobo prezentujeme," poznamenal Ramsay. Zápasy, ktoré sa uskutočnia pod hlavičkou "Olympic Prospects Challenge", budú pre slovenských mladíkov šancou ukázať sa trénerom a zároveň si užiť atmosféru zaplnených tribún. "Nováčikovia uvidia, ako to v reprezentácii funguje. My ich zároveň lepšie spoznáme," uviedol Ramsay.



Do Michaloviec aj Košíc sa slovenská reprezentácia vráti po štyroch rokoch. V prípravnom zápase s Nórskom v Michalovciach a aj v následných zápasoch MS 2019 bola na tribúnach atmosféra, ktorá sa reprezentačnému kormidelníkovi vryla do pamäti. "Ja som tie MS nezažil, ale Craig často rozpráva, že to bolo priam neskutočné," prezradil Frühauf. "Podľa neho to bola najlepšia atmosféra, ktorú zažil vo svojej trénerskej kariére. Vieme, že diváci budú skvelí v oboch zápasoch. Presvedčili sme sa o tom už keď sme spoločne boli na nedeľňajšom ligovom zápase Košíc s Nitrou, na ktorom sa chcelo veľa ľudí fotografovať s Craigom. Teším sa na atmosféru aj za samotných hráčov. Verím, že si to užijú so všetkým, čo k tomu patrí."



Zámer reprezentačných trénerov bol postaviť proti Nemecku tím zložený z mladíkov, no vek nebolo jediné kritérium. "Konkurencia smerom k MS je obrovská. My nemôžeme vytiahnuť do reprezentácie hráča iba preto, že je mladý. Viacerí ešte dostanú príležitosť ukázať, že majú miesto v reprezentácii a môžu zabojovať o MS," uviedol Frühauf.



Aj súper Slovákov nastúpi s mladým výberom, v ktorom sú hráči od 19 do 25 rokov. V tíme Nemecka nedávno nastala zmena na poste hlavného trénera, keď Harold Kreis prijal ponuku viesť mužstvo po novembrovom odchode Fína Toniho Söderholma, no na Slovensku bude tím viesť jeho asistent Alexander Sulzer. "Nemyslím si, že ešte stihol zmeniť veľa vecí. Nebude to asi až taká citeľná zmena, ale nejaká určite bude. Ja však verím, že prídeme my s naším dominantným výkonom. Očakávam korčuliarsky a silovo náročné zápasy. Očakávam, že naši hráči budú hladní pri forčekingu a v súbojoch. Trápi nás streľba a často sa stáva, že chlapci akoby nechceli zakončiť v pozíciách, v ktorých by mali. Ľuďom chceme priniesť víťazstvá, ale nie je to to primárne, pre čo sme tu," poznamenal Frühauf.



Slovenskí reprezentanti si uvedomujú, že Nemci nebudú jednoduchý súper. "Bude to určite náročný súper. Stačí si pozrieť, aké výsledky Nemci dosiahli v nedávnych rokoch. Sú vyrovnaný súper pre každého," tvrdí brankár Samuel Hlavaj, ktorý si priestor v zápasoch rozdelí s debutantom Eugenom Rabčanom. "Očakávam korčuliarsky dobre pripravené mužstvo. Predpokladám, že sa budú chcieť prezentovať aktívnym hokejom s dôrazom na korčuľovanie," poznamenal útočník Miloš Roman, ktorý je jediný bronzový medailista zo ZOH 2022 v aktuálnom reprezentačnom kádri.