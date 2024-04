Frühaufa potešil prístup hráčov v zápase s Nemeckom

Augsburg 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa po štvrtkovej prehre v príprave s Nemeckom (3:7) predviedli v sobotňajšej odvete v úplne inom svetle. Po zlepšenom výkone triumfovali 5:4 po predĺžení a asistenta trénera Petra Frühaufa potešila najmä reakcia hráčov v zápase na všetky negatívne situácie.



Po prehre v prvom prípravnom zápase neboli tréneri spokojní s nastavením hráčov, v tom druhom to bolo oveľa lepšie. "My sme radi, že sme prišli na tento zápas dobre nastavení. Nemci vyzerali byť fyzickejší, ale dokázali sme uhrávať súboje. Boli sme hladní a fantastickí na forčeku a z toho padali aj naše góly. Našli sme cestu ako uspieť. Chyby sa objavia, ale my sme zakaždým zareagovali správne," povedal Frühauf.



Slováci v zápase trikrát viedli, ale aj napriek tomu, že Nemci dokázali vždy vyrovnať, išla zo zverencov Craiga Ramsayho veľká energia. "V závere vytiahol brankár Tomek fantastický zákrok pri prečíslení dvoch proti jednému, aj tu bolo vidieť a cítiť vnútornú silu. A keď sa Nemci na konci dotiahli, tak sme v závere mohli rozhodnúť. Ale pred predĺžením bolo cítiť, že si chalani išli za víťazstvom a aj sa tak stalo. Musím povedať, že zareagovali na štvrtkový zápas parádne," dodal Frühauf.



Medzi najlepších hráčov Slovenska patril tak ako vo štvrtok útočník Róbert Lantoši. V dvojzápase si pripísal šesť bodov za tri góly a tri asistencie. "Mohol by byť ešte viac sebeckejší. Chceme to od neho a potrebujeme to. Jeho prínos je dôležitou súčasťou tímu, ale mohol by ešte viac strieľať," povedal asistent trénera.



Frühauf pochválil aj mladých hráčov, ktorí si zastali miesto v národnom tíme: "Dnes zabral náš štvrtý útok. Matej Kašlík mal fantastický zápas. Boli sme priamočiarejší čo sa týka rozohrávky, boli sme chytrí a nič sme nevymýšľali. Chalani sa udržali na puku v útočnom pásme a to nám veľmi chýbalo vo štvrtok."