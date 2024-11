Frühaufa potešili nielen debutanti: Všetkých treba pochváliť

Landshut 7. novembra (TASR) - Rovnako ako na augustovej kvalifikácii o ZOH odohrali slovenskí hokejisti proti Rakúsku vyrovnaný zápas. V lete zdolali tohto súpera 2:1 a vo štvrtok v Landshute v súboji o Nemecký pohár bol duel ešte tesnejší. Zverencom Craiga Ramsayho napokon stačil k triumfu jediný zásah, o ktorý sa postaral kapitán Peter Cehlárik.



Slovenský útočník sa presadil v 16. minúte a viac gólov už nepadlo. "Všetci sa zlepšujú, o tom sme sa bavili aj pred zápasom. Rakúšania trošičku upustili od tej svojej tvrdej hry a hrajú lepšie. Majú vo svojom tíme veľa dobrých korčuliarov a hrajú naozaj systémovo. Sú fakt veľmi dobre organizovaní a budú postrachom pre každý tím. Videli sme to naposledy na majstrovstvách sveta, my už ich nemôže považovať za outsiderov," povedal asistent trénera Peter Frühauf.



Trénerov Slovenska potešili v zápase obaja debutanti. Obranca Adam Žiak bol na ľade pri rozhodujúcom góle a brankár Rastislav Eliaš chytil všetkých 29 striel súpera. "Pre Žiaka to bol na reprezentačnej úrovni veľmi ťažký zápas, keďže bol dosť fyzický. Ale videli sme uňho to, že má sebavedomie, že je skvelý korčuliar. Dokázal sa vymotať z ťažkých situácií, takže za mňa určite pochvala. Rasťo je jasný, to ani nebudem hodnotiť. Nedostal gól, tréneri si to určite zhodnotia s trénerom brankárov. Ale musím povedať, že si našiel veľmi ťažké puky. Nevyrážal ich, čo bolo veľmi dôležité, lebo naozaj Rakúšania boli vždy nebezpeční a boli blízko. Takže klobúk dole pred jeho debutom a som rád, že máme opäť mladého brankára a trošku možno aj môžeme myslieť na budúcnosť," dodal Frühauf.



Ramsayho asistent však pochválil celý tím. Hral kompaktne a nerobil veľa chýb. "Chalani vedia, aká je rola v tíme a plnia si ju zakaždým na 100 percent. Samozrejme nikto sa nevyhne nejakým chybičkám, ale naozaj sú veľmi dôslední a musím ich pochváliť. Dnes musím vyzdvihnúť Kristiána Pospíšila, hral veľmi dobre v systéme, blokoval strely, hral tímovo. Naozaj sa chopil líderskej pozície. Peťo Cehlárik mal ako vždy veľmi veľký prínos pre mužstvo, či už na ľade, alebo ako líder mimo neho."



V sobotu čaká Slovákov Nemecko, ktoré má na domácom turnaji opäť najvyššie ambície. "Bude to najťažší súper. Aj zloženie kádra tomu zodpovedá. Aj my sa snažíme zložiť na náš domáci turnaj to najlepšie čo si myslíme, že momentálne máme. Samozrejme bude nás čakať plné hľadisko, ľudia ich poženú, možno bude tlak aj na rozhodcov. Vieme, že tu na tomto turnaji pískajú aj nemeckí, to sa nám stalo aj minulý rok. Musíme očakávať určite to, že možno budeme viac v oslabení, to znamená, že musíme upozorniť chalanov, aby sa nenechali zbytočne vyprovokovať a aby sme nehrali naozaj polovicu zápasu v oslabení," uzavrel Frühauf.