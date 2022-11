FSG ponúka podiel v Liverpoole, klub poprel správy o údajnom predaji

Liverpool 7. novembra (TASR) - Spoločnosť Fenway Sports Group (FSG) ponúka podiel vo futbalovom Liverpoole. Vedenie účastníka Premier League informáciu potvrdilo v reakcii na medializované správy o údajnom predaji celého klubu.



"FSG dostávala často ponuky tretích strán, ktoré majú záujem o podiel v klube. Za určitých podmienok, ktoré by boli v najlepšom záujme klubu, zvážime prijatie nových akcionárov," citovala agentúra AP z oficiálneho vyhlásenia klubu.



Americká spoločnosť kúpila tím v roku 2010 za 300 miliónov libier a o dekádu neskôr získali "The Reds" prvý ligový titul od sezóny 1989/90. Vo vlastníctve FSG sa tešili aj z triumfu v Lige majstrov (2019) a v minulom ročníku získali Anglický i ligový pohár.



Správy o predaji prichádzajú niekoľko mesiacov po sťažnostiach trénera Jürgena Kloppa o malom rozpočte na nákup nových hráčov. Nemecký kouč v lete uviedol, že nemôže v tejto oblasti súperiť s Manchestrom City a s Chelsea. Jeho Liverpool nezažíva v domácej súťaži vydarené obdobie, po 15 kolách figuruje na ôsmom mieste. Darí sa mu však v Lige majstrov, kde na jar zabojuje o postup do štvrťfinále proti Realu Madrid.