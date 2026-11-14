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Spartak Trnava zvíťazil v Čadci a je vo štvrťfinále

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Duel sledovalo vyše 5600 divákov.

Autor TASR
Čadca 14. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, keď v sobotňajšom osemfinále zdolali FK Čadca na trávniku súpera 3:0. Skóre otvoril v 22. minúte Timotej Kudlička, v 31. minúte si dal vlastný gól Marián Vala a v závere stretnutia pridal poistku Lorent Mehmeti. Duel sledovalo vyše 5600 divákov.



Slovnaft Cup - osemfinále:

FK Čadca - FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)

Góly: 22. Kudlička, 31. Vala (vlastný), 88. Mehmeti. Rozhodovali: Ziemba - Hrebeňár, Hrenák, ŽK: Pantok, Lacko - Sabo, 5685 divákov

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