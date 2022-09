Benzema by mal byť v poriadku, Ancelotti: Druhý polčas bol skvelý

Glasgow 7. septembra (TASR) - Tréner Carlo Ancelotti sa na štvrtý pokus dočkal víťazstva v Celtic Parku. Real Madrid vďaka trom gólom v druhom polčase triumfoval na ihrisku škótskeho šampióna v Glasgowe 3:0 a úspešne vykročil za obhajobou vo futbalovej Lige majstrov. Zisk troch bodov zatienilo zranenie kapitána Karima Benzemu, no podľa prvotných informácií by nemalo mať vážnejší charakter.



"Druhý polčas bol majstrovský. Skvelý. Hrali sme v ňom veľmi, veľmi dobre a som naozaj spokojný. Zápasy sa nie vždy vyvíjajú tak ako by ste chceli, ale tento tím dokáže prekonať aj ťažké momenty," hodnotil úvodný duel F-skupiny Ancelotti, ktorý ešte ako kouč milánskeho AC nevyhral na pôde Celticu ani raz - jeho zverenci tam prehrali 1:2 a dvakrát remizovali 0:0. "Tu trpíme. V takejto atmosfére a proti nabudenému súperovi sme trpeli v prvom polčase aj tentoraz. V druhom to už bolo úplne iné."



Celtic hral v úvodnej štyridsaťpäťminútovke s favoritom vyrovnanú partiu a mohol sa dostať do vedenia, keď kapitán domácich Callum McGregor trafil žrď bránky súpera. Po polhodine hry prišla rana pre Real, pretože pre zranenie kolena musel ihrisko opustiť Benzema, s 15 gólmi najlepší strelec predchádzajúcej edície Ligy majstrov. "Po prvotnom vyšetrení to vyzerá, že to nebude nič vážne. Ale musíme si počkať na podrobnejšiu prehliadku a potom budeme vedieť viac," uviedol Ancelotti bezprostredne po zápase.



Benzemu nahradil na ihrisku belgický útočník Eden Hazard a mal podiel na všetkých troch góloch po zmene strán. Najskôr sa zapojil do akcie, po ktorej Federico Valverde prihral Juniorovi Viníciusovi na otvárací zásah v 56. minúte a o štyri minúty neskôr asistoval na gól Lukovi Modričovi. Chorvátsky špílmacher presným zásahom ozdobil svoj jubilejný 100. štart v Lige majstrov. V 77. minúte potom Hazard zavŕšil víťazstvo Realu, do streleckej listiny sa zapísal prvýkrát od januára.



Celtic vyhral až do utorkového večera všetkých sedem súťažných duelov v novej sezóne, vrátane triumfu v derby nad odvekým rivalom Rangers 4:0, no proti španielskemu šampiónovi vyšiel naprázdno. "Do 60. minúty sme živili nádej na dobrý výsledok, ale keď nevyužijete núkajúce sa príležitosti, tak na tejto úrovni za to pykáte. Mali sme náznaky šancí, no potrebujeme byť dôraznejší a to v súperovej i vo vlastnej šestnástke. To je jedno z poučení dnešného večera," povedal tréner domácich Ange Postecoglou. Celtic vyhral iba jedno z uplynulých 10 stretnutí v skupinovej fáze LM.



Spolu s Realom je po prvom kole na čele F-skupiny so zhodnou bilanciou tri body a skóre +3 ukrajinský Šachtar Doneck, ktorý nečakane triumfoval na ihrisku RB Lipsko 4:1. Dvoma gólmi sa pod to podpísal krídelník Marian Šved.