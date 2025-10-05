< sekcia Šport
FuCalzonovi sa hlásilo na zraze 12 hráčov, zranenia nepribudli
Autor TASR
Senec 5. októbra (TASR) - Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na zraze v Senci hlásilo 12 hráčov. Veľká väčšina zo zvyšku 27-člennej nominácie na kvalifikačné duely MS 2026 v Severnom Írsku (10.10.) a proti Luxembursku (13.10.) by sa mala pripojiť do pondelka. Príchod obrancu Dávida Hancka zostáva naďalej otázny. Slováci sú momentálne na čele A-skupiny po výhrach nad Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0).
Prítomný v Senci už bol jeden z lídrov, útočník David Strelec, ktorý nedávno prestúpil do druholigového anglického Middlesbrough. „Zatiaľ je to dobré, som tam len necelý mesiac, ale je to oveľa lepšie, ako keď som prišiel. Aj spoluhráčov už poznám viacej po mene," uviedol odľahčene Strelec. V septembri bol pri oboch góloch proti favorizovaným Nemcom, najprv asistoval a v druhom polčase sám prekonal „obaľovačkou“ brankára Olivera Baumanna. „Asi mi ten gól proti Nemcom pomohol aj v klube, tréner to zrejme pozeral a ľudia to vnímali,“ povedal Strelec.
So Severným Írskom sa Slováci stretnú premiérovo od úspešnej baráže o postup na ME 2020. Na súpiske tohto zápasu Strelec chýbal, keďže svoj reprezentačný debut si odbyl až o niekoľko mesiacov neskôr. „So súperom si spájam vysokých obrancov, veľmi som ich nevidel hrať a nikdy som proti nim ani veľmi nehral. Ani na mládežníckej úrovni,“ priznal mladý útočník ohľadom súpera, s ktorým má Slovensko v ostrých zápasoch stopercentnú víťaznú bilanciu. Stavať sa podľa neho dá na senzačnej výhre nad Nemeckom: „Určite nám to potvrdilo, že vieme hrať s každým, čo sme už vedeli na ME. Aj v Lige národov sme hrali proti Švédom dobre. Proti silnejším mužstvám nám to celkovo ide lepšie.“
Slovensko má udržanie prvenstva v skupine vo svojich rukách, keďže získalo ako jediný tím šesť bodov a navyše si drží čisté konto. Na MS postúpi najlepší tím zo skupiny a druhý bude mať šancu v baráži. Pre „sokolov“ by bola miestenka na svetový šampionát druhá v histórii a prvá po 16 rokoch. „Čakajú nás ešte štyri zápasy, nie sme ani v polovici. Tlak na mužstvo sa mohol po úvode zmeniť, ale treba to brať postupne,“ priblížil Strelec.
Severné Írsko má po úvodných dvoch zápasoch na konte tri body, keďže vyhralo 3:1 v Luxembursku a za kratší koniec ťahalo v tom istom pomere v Nemecku. Oba duely odohralo v systéme s troma obrancami. „Uvidíme, aká bude analýza zápasu. Záleží aj na tom, ako budú hrať - či v zóne alebo jeden na jedného. Keď sa vysunú vyššie, môže byť viac priestoru ako v bloku,“ povedal k formácii Strelec pre TASR.
Tri dni po piatkovom stretnutí v Belfaste je na programe domáci zápas proti Luxembursku v Trnave, kde je momentálne vypredaných 8500 vstupeniek z celkovej kapacity 19.200 divákov.
