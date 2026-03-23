Füchse Berlín našiel počas inventúry stratenú majstrovskú trofej
Autor TASR
Berlín 23. marca (TASR) - Nemecký hádzanársky tím Füchse Berlín našiel počas inventúry svoju majstrovskú trofej, ktorú považoval za stratenú. Pohár pre majstra Bundesligy sa nachádzal za krabicami v suterénnych priestoroch klubu.
Trofej zmizla v novembri po lúpeži. Polícia po dvoch mesiacoch zadržala dvoch podozrivých, no bez cennosti. To, či ju zlodeji úmyselne ukryli za krabice, nie je známe. Šéf ligy Frank Bohmann sľúbil „líškam“ novú trofej. „To už nebude potrebné. Objednávka bola zrušená,“ citovala Bohmanna agentúra DPA.
