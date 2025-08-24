< sekcia Šport
Fucsovics zvíťazil na turnaji ATP vo Winston-Saleme
Holanďana Botica van de Zandschulpa zdolal vo finále 6:3 a 7:6 (3).
Autor TASR
Winston-Salem 24. augusta (TASR) - Maďarský tenista Marton Fucsovics získal trofej na turnaji ATP vo Winston-Saleme. Holanďana Botica van de Zandschulpa zdolal vo finále 6:3 a 7:6 (3).
Tridsaťtriročný Maďar musel o trofej tuho bojovať, za stavu 5:2 v druhom sete premárnil mečbal dvojchybou a Holanďan dotiahol set do tajbrejku. Tam však už Fucsovics nepustil šancu z rúk. Van de Zandschulp sa usiloval o svoj prvý titul na okruhu ATP, Fucsovics minulý rok zdvihol nad hlavu trofej v Bukurešti.
Na tohtotýždňovom US Open sa Fucsovics v prvom kole stretne s Kanaďanom Denisom Shapovalovom, van de Zandschulp nastúpi proti jedenástemu nasadenému Holgerovi Runemu z Dánska.
dvojhra - finále:
Márton Fucsovics (Maď.) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 7:6 (3)
