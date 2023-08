Fulham angažoval belgického obrancu Castagneho z Leicesteru

Londýn 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Fulham FC v utorok angažoval obrancu Timothyho Castagneho z Leicesteru City. Za 27-ročného Belgičana zaplatil 13 miliónov eur. Castagne podpísal zmluvu do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu.



"Cítim sa veľmi dobre. Bolo to dlhé prestupové obdobie, ale konečne som tu a som za to šťastný. Je to veľká úľava. Rozprával som sa s manažérom a už sa neviem dočkať, keď začnem hrať," citovala Castagneho agentúra AFP.



Castagne má na konte aj 33 štartov za belgickú reprezentáciu. V Leicestri pôsobil necelé tri roky, no majster sezóny 2015/16 v uplynulom ročníku vypadol z najvyššej anglickej súťaže. "Som nadšený, že môžem Timothyho privítať vo Fulhame. Je to všestranný a veľmi talentovaný obranca so skúsenosťami z Premier League a medzinárodného fóra," povedal predseda predstavenstva Fulhamu Tony Khan.



Debut by mohol absolvovať v sobotu na pôde úradujúceho šampióna Manchestru City.