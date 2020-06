Fulham prehral pri reštarte The Championship, Rodák inkasoval v závere

Londýn 20. júna (TASR) - Futbalisti FC Fulham s Marekom Rodákom sa do zápasového diania v druhej najvyššej anglickej súťaži nevrátili úspešne. V sobotnom stretnutí 38. kola prehrali na vlastnom štadióne s Brentfordom 0:2, slovenský brankár inkasoval oba góly v úplnom závere.



Fulham zotrval na tretej priečke, no jeho premožiteľ sa k nemu na štvrtom mieste priblížil na rozdiel jediného bodu. The Championship reštartovali po koronavírusovej prestávke v sobotu po viac než troch mesiacoch, do konca základnej časti zostáva odohrať osem kôl.



Dvadsaťtriročný Rodák odchytal v tejto sezóne druhej ligy 25 zápasov, dostal rovnaký počet gólov. Koncom mája podpísal s Fulhamom nový kontrakt do leta 2024 s opciou na ďalší rok.