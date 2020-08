Fulham s Rodákom zdolal Brentford a postúpil do Premier League

finále play off o účasť v Premier League:

Wembley



FC Brentford - FC Fulham 1:2 pp (0:0)



Góly: 120.+4 Dalsgaard - 105. a 117. Bryan

/Marek Rodák (Fulham) odchytal celé stretnutie a dostal ŽK/

Londýn 4. augusta (TASR) - Futbalisti FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom postúpili do Premier League. V utorňajšom finále play off druhej najvyššej anglickej súťaže vo Wembley zdolali FC Brentford 2:1 po predĺžení vďaka dvom gólom Joea Bryana.Fulham skončil v tabuľke The Championship na štvrtej priečke a v semifinále vyradil Cardiff City, Brentford obsadil tretie miesto a v play off sa prebojoval cez Swansea City. Po bezgólovom riadnom hracom čase sa skóre otvorilo v 105. minúte, keď Bryan z priameho kopu z vyše tridsiatich metrov "nachytal" Rodákovho náprotivka Davida Rayu stojaceho na päťke. Bryan pridal v 117. minúte svoj druhý gól v zápase a tento zásah sa ukázal ako rozhodujúci, keďže v nadstavenom čase prekonal Rodáka hlavičkou po štandardnej situácii Henrik Dalsgaard. Slovenský brankár prišiel o čisté konto a vzápätí videl žltú kartu, ale jeho tím si už postupový výsledok nenechal vziať a vrátil sa medzi elitu hneď po roku.Fulham sa medzi nováčikmi pripojil k Leedsu United a West Bromwichu Albion a v Premier League bude pôsobiť ďalší slovenský brankár, za Newcastle United chytá Martin Dúbravka. Brentford nevyužil šancu zahrať si najvyššiu anglickú súťaž prvýkrát od roku 1947.