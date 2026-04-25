Fulham zdolal Aston Villu 1:0 v zápase 34. kola Premier League
Autor TASR
Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Fulhamu zdolali v sobotnom zápase 34. kola anglickej Premier League Aston Villu 1:0. Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.
sumár - 34. kolo Premier League
FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)
Gól: 43. Sessegnon
