Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
Fulham zdolal Aston Villu 1:0 v zápase 34. kola Premier League

Antonee Robinson z Fulhamu (vpravo) a Leon Bailey z Aston Villy v akcii počas zápasu anglickej Premier League medzi Fulhamom a Aston Villou v Londýne v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Fulhamu zdolali v sobotnom zápase 34. kola anglickej Premier League Aston Villu 1:0. Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.

sumár - 34. kolo Premier League

FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)
Gól: 43. Sessegnon
