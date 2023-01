Fulham zdolal po 16 rokoch Chelsea, Felix v premiére s červenou kartou

Londýn 13. januára (TASR) - Futbalisti Fulhamu si pripísali prvé víťazstvo nad Chelsea od roku 2006. V dohrávke 7. kola zvíťazili v západolondýnskom derby 2:1 po góloch Williana a Carlosa Viniciusa. Rozpačitý debut v drese hostí absolvoval Joao Felix, ktorý dostal v 58. minúte červenú kartu. Slovenský brankár Marek Rodák bol na lavičke domácich.



Španielsky útočník vytvoril prvú šancu svojho tímu, keď si potiahol loptu po krídle a pred bránku poslal kvalitnú prihrávku Kaiovi Havertzovi. Jeho strelu zablokoval Tosin Adarabioyo a s následným pokusom Lewisa Halla si poradil brankár Bernd Leno. Na druhej strane skóroval v 25. minúte Willian, bývalý hráč Chelsea. Brazílčan premenil strelu zvnútra pokutového územia, ktorú tečoval Trevoh Chalobah.



Hostia vyrovnali krátko po prestávke. Mason Mount trafil z priameho kopu žrď a Kalidou Koulibaly nastrelil dorazenú loptu do brankára, ktorý bol za čiarou. O zhruba desať minút neskôr videl Joao Felix červenú kartu. Portugalskému útočníkovi odskočila prudká prihrávka z obrany a pri opätovnej snahe o získanie lopty poslal tvrdo k zemi Kennyho Teteho. Domáci využili početnú prevahu a Vinicius vsietil víťaznú hlavičku po výstavnom centri od Andreasa Pereiru. Svoj podiel na tom mal aj brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý zle odhadol trajektóriu dráhy a Viniciusovi uľahčil streleckú pozíciu. Niekoľkými kvalitnými zákrokmi sa v druhom polčase blysol Leno.



"Z celkového hľadiska máme za sebou skvelý večer. Naši fanúšikovia si to po 16 rokoch bez víťazstva v tomto tradičnom súboji zaslúžili," uviedol pre oficiálnu webstránku Fulhamu tréner Marco Silva. Za chybu považoval rýchly inkasovaný gól na začiatku druhého dejstva. "V prvom polčase sme boli nebezpečnejší a druhý mal najhorší možný začiatok. Povzbudilo ich to a spôsobili nám problémy," dodal kouč, ktorého tím zvíťazil napriek absencii útočníka Aleksandara Mitroviča.



Chelsea prehrala sedem z predchádzajúcich desiatich zápasov a zároveň ôsme stretnutie z predošlých deviatich. "Výsledok zhrnul našu momentálnu pozíciu. Pokazí sa všetko, čo môže. Musíme naďalej pracovať a držať spolu, iné riešenie nie je," neskrýval roztrpčenie kormidelník hostí Graham Potter v rozhovore pre AFP. Kouč označil tento týždeň trénovanie Chelsea za najnáročnejšiu prácu vo futbale. Na lavičke nahradil v septembri Thomasa Tuchela a doposiaľ si nezískal úplnú dôveru v štruktúrach klubu. Jeho mužstvo navyše trápia mnohé absencie, ku ktorým sa najnovšie pridali aj útočníci Raheem Sterling a Christian Pulisic. Najbližšie sa predstaví v ligovom dueli proti Crystal Palace.