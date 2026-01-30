< sekcia Šport
Fulham získal z Manchestru City nórskeho krídelníka Bobba
Bobb podpísal kontrakt na päť a pol roka, ktorý má obsahovať aj 20-percentnú klauzulu z prípadného ďalšieho predaja.
Autor TASR
Manchester 30. januára (TASR) - Nórsky futbalista Oscar Bobb podpísal zmluvu s Fulhamom. Dvadsaťdvaročný krídelník prišiel z Manchestru City a londýnsky klub zaňho mal zaplatiť 27 miliónov libier.
Bobb podpísal kontrakt na päť a pol roka, ktorý má obsahovať aj 20-percentnú klauzulu z prípadného ďalšieho predaja. Odchovanec akadémie Manchestru City dostával po príchode ghanského útočníka Antoina Semenya v City menej priestoru.
„Je skvelé byť tu, veľmi sa teším na novú výzvu,“ citovala agentúra AFP krídelníka, ktorý sa radil o prestupe aj s krajanom a novým spoluhráčom Sanderom Bergem: „Hovoril som so Sanderom aj s trénerom, ktorý mi vysvetlil herný systém a fungovanie klubu. Rozhodnutie bolo jednoduché.“
Fulham momentálne figuruje na siedmom mieste tabuľky Premier League a v nedeľu sa predstaví na ihrisku Manchestru United.
Bobb podpísal kontrakt na päť a pol roka, ktorý má obsahovať aj 20-percentnú klauzulu z prípadného ďalšieho predaja. Odchovanec akadémie Manchestru City dostával po príchode ghanského útočníka Antoina Semenya v City menej priestoru.
„Je skvelé byť tu, veľmi sa teším na novú výzvu,“ citovala agentúra AFP krídelníka, ktorý sa radil o prestupe aj s krajanom a novým spoluhráčom Sanderom Bergem: „Hovoril som so Sanderom aj s trénerom, ktorý mi vysvetlil herný systém a fungovanie klubu. Rozhodnutie bolo jednoduché.“
Fulham momentálne figuruje na siedmom mieste tabuľky Premier League a v nedeľu sa predstaví na ihrisku Manchestru United.