Füllkrug po postupe Dortmundu v LM: Snívame o finále vo Wembley

Dortmund 17. apríla (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa nechcú uspokojiť s postupom do semifinále Ligy majstrov. Útočník Niclas Füllkrug po vyradení Atletica Madrid zdôraznil, že cieľom je zahrať si finále vo Wembley. Borussia sa v ňom naposledy predstavila v roku 2013, keď v Londýne prehrala v dueli o cennú trofej s Bayernom Mníchov 1:2.



Vo štvrťfinálovej odvete "žlto-čierni" ukázali mentálnu silu. Hoci prišli o dvojgólový náskok, napokon triumfovali 4:2 vďaka hlavičke Füllkruga a gólu Marcela Sabitzera. V úvodnom zápase prehrali 0:1. "Bol to pre nás magický večer. Atletico v druhom polčase rýchlo vyrovnalo, no nezlomilo nás to a opäť sme získali dvojgólové vedenie. Hrali sme agresívne, nedali sme súperovi dýchať. S jedlom rastie chuť, máme pred sebou teraz jediný cieľ a tým je postup do Wembley," zdôraznil Füllkrug pre akreditované médiá.



Z kádra Dortmundu, ktorý v roku 2013 zažil finále LM, sú v tíme už iba Mats Hummels a Marco Reus. "Pre mňa je postup do finále najprestížnejšej európskej súťaže obrovská motivácia, veď ešte pred dvoma rokmi som hrával za Werder Brémy druhú nemeckú Bundesligu. Prestup do Dortmundu mi veľmi pomohol v mojom futbalovom raste. Tento klub má skvelých fanúšikov, čo sa potvrdilo aj v odvete s Atleticom. Naši priaznivci nám dodali veľa energie a vytvorili fantastickú atmosféru," nadchýnal sa Füllkrug.



V semifinále čaká nemecký klub Paríž St. Germain, s ktorým sa vestfálsky tím stretol už v základnej skupine. V Parku princov prehral 0:2 a na domácej pôde remizoval 1:1. "V Paríži sme hrali príliš zakríknuto. Ak chceme postúpiť do finále, musíme podať teraz lepší výkon. V prvom zápase chceme využiť výhodu domáceho prostredia a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu pred odvetou," povedal stredopoliar Julian Brandt, ktorý v utorňajšom dueli otvoril skóre.



Kouč hostí Diego Simeone bol sklamaný, že jeho zverencom sa nepodarilo vynútiť si aspoň predĺženie. "Do poslednej sekundy sme sa snažili niečo urobiť s výsledkom, no neuspeli sme. Dortmund za stavu 2:2 výborne zareagoval a vďaka dôrazu v šestnástke mám strelil dva góly. Domáci boli mimoriadne efektívni a dokázali premeniť takmer všetky šance. Nezostáva mi nič iné, iba zablahoželať Borussii k postupu do semifinále. Dali sme do zápasu všetko, no na disponovaného súpera to nestačilo."