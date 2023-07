Funkcionári Bayernu vycestujú do Londýna s cieľom získať Kanea

Mníchov 28. júla (TASR) - Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov sa údajne v najbližších dňoch chystajú cestovať do Londýna. Ich cieľ je získať kapitána anglickej reprezentácie Harryho Kanea z Tottenhamu Hotspur.



Kane pred pár dňami odmietol predĺžiť kontrakt s "kohútmi", ktorý sa mu končí na budúci rok. Londýnsky klub už odmietol dve ponuky za 30-ročného útočníka, v tej druhej mal zaňho rekordný nemecký majster ponúknuť 80 miliónov eur plus bonusy. Podľa The Times však požadujú Spurs viac ako 115 miliónov.



Bayern hľadá klasického hrotového útočníka, ktorý mu chýba od odchodu Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Práve Kane je kandidát číslo jeden na túto pozíciu. Informácie priniesla agentúra DPA.