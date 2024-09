Furrerová je v kritickom stave po páde vo štvrtkových pretekoch

Zürich 26. septembra (TASR) - Osemnásťročná švajčiarska cyklistka Muriel Furrerová je v kritickom stave po vážnom zranení hlavy. To utrpela vo štvrtkových cestných pretekoch na MS juniorov, príčiny nehody sa vyšetrujú. V týchto pretekoch si Slovenka Viktória Chladoňová vybojovala bronz.



Furrerová sa spadla na mokrej ceste a z trate ju vrtuľník previezol do nemocnice v Zürichu. Podľa švajčiarskych médií už má talentovaná cyklistka za sebou prvú nevyhnutnú operáciu. "Spadla z dôvodov, ktoré zatiaľ nie sú známe. Utrpela vážne zranenie hlavy a je vo veľmi kritickom stave," píše sa v spoločnom vyhlásení Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), Švajčiarskej cyklistiky a organizačného výboru šampionátu.



"V súčasnej dobe nie sú k dispozícii žiadne skutočnosti o tom, ako k nehode došlo. Vyšetrovanie prebieha. Z tohto dôvodu nemožno až do odvolania podávať žiadne ďalšie informácie," dodali organizátori majstrovstiev.