Furuhaši prestúpil z Celticu do Rennes, opačným smerom zamieril Jota

Rennes/Glasgow 27. januára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Stade Rennes angažoval 30-ročného japonského reprezentanta Kjoga Furuhašiho z Celticu Glasgow. Opačným smerom zamieril o päť rokov mladší portugalský útočník Jota, ktorý dres úradujúceho škótskeho šampióna obliekal v rokoch 2021 až 2023.



Furuhaši patril medzi opory Glasgowčanov od sezóny 2021/22, keď prišiel do Európy z japonského Vissel Kobe. Za Celtic odohral vo všetkých súťažiach 165 zápasov, v ktorých nastrieľal 85 gólov. "Po niekoľkých skvelých rokoch v Celticu som hľadal novú výzvu v uznávanej súťaži. Fyzicky a technicky je francúzska liga veľmi konkurencieschopná," uviedol Furuhaši pre oficiálny web priebežne 16. tímu Ligue 1.



Jota po dvoch rokoch v Celtic Parku odišiel do Al-Ittihad, no angažmány v saudskoarabskom klube ani v Rennes mu nevyšli podľa predstáv. V drese Celticu by naopak rád nadviazal na vydarené dva ročníky, v ktorých strelil 28 gólov a s Celticom získal dva majstrovské tituly. "Posledný rok a pol mal svoje vzostupy a pády, ale taký je život. Teraz sa už neviem dočkať tvrdej práce. Je to pre mňa nostalgické, pretože som tu zažil všetky krásne momenty. Som nadšený, že môžem byť späť," povedal Jota pre Celtic TV.