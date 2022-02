Boxeri Fury a Whyte budú bojovať o titul WBC 23. apríla

Londýn 22. februára (TASR) - Britský boxer Tyson Fury bude obhajovať titul šampióna ťažkej váhy organizácie WBC 23. apríla. Jeho protivníkom bude krajan Dillian Whyte.



Presne detaily zatiaľ promotéri oboch pästiarov nezverejnili, no bojovať by sa malo vo Veľkej Británii. "Vraciam sa do tréningového procesu. Nikdy v živote som nikoho nepodceňoval, dám môjmu súperovi všetok rešpekt, ktorý si zaslúži," zverejnil podľa AP Fury, ktorý naposledy v októbri knockoutoval Deontaya Wildera v Las Vegas.