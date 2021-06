Fury chce Wildera knokautovať do 3. kola: Prejdem ho ako parný valec

Londýn 16. júna (TASR) – Britský boxer Tyson Fury sľubuje v súboji s Američanom Deontayom Wilderom rýchly knokaut. Ich tretí vzájomný zápas je na programe 24. júla v Las Vegas.



"Nemyslím si, že je na to mentálne, emočne a fyzicky pripravený. Jeho rozhodnutie zúčastniť sa tohto súboja je skrátka nesprávne, a keď niečo robíte bez rozmyslu, môžete si ublížiť," reagoval Fury na informáciu, že Wilder odmietol finančnú kompenzáciu za vzdanie sa práva na odvetu.



Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 2018, keď sa súboj skončil kontroverznou remízou. V odvete vo februári 2020 triumfoval Fury technickým knokautom v siedmom kole, získal opasok organizácie WBC a uštedril súperovi prvú prehru v profesionálnej kariére. Američan následne ponúkol viacero odôvodnení svojho neúspechu od priťažkého kostýmu, ktorý mal na sebe cestou do ringu, či typu rukavíc súpera. "Ľudia, ktorí hľadajú výhovorky ma unavujú. V boxe raz vyhráte, inokedy prehráte. Ak je niekto lepší, podáte si s ním po zápase ruku a sľúbite mu, že nabudúce ho dostanete. Tak to skrátka funguje," reagoval 32-ročný Brit.



Fury plánuje ísť do zápasu s váhou približne 150 kíl a ukončiť ho najneskôr v 3. kole: "Prejdem ho ako parný valec. To vám garantujem."



Tretí duel Furyho s Wilderom nariadil nezávislý arbiter Daniel Weinstein. Fury tak musel odložiť zápas s krajanom Anthonym Joshuom o všetky štyri hlavné tituly v superťažkej hmotnostnej kategórii. Verzia WBO preto zrejme nariadi Joshuovi povinnú obhajobu proti prednostnému vyzývateľovi Oleksandrovi Usykovi z Ukrajiny. Pokiaľ Joshua i Fury uspejú vo svojich najbližších vystúpeniach, mohli by si zmerať sily koncom tohto roka.