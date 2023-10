Fury mal namále, iba tesne zdolal bývalého šampióna MMA Ngannoua

Rijád 29. októbra (TASR) - Britský profesionálny boxer a majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury potvrdil rolu favorita a zvíťazil v saudskoarabskom Rijáde nad bývalým šampiónom MMA Francisom Ngannouom, ale v nedeľnom súboji mal namále. Raz išiel k zemi a Kamerunčana zdolal až na body. Víťazstvo mu prisúdili dvaja rozhodcovia (96:93, 95:94), tretí pridelil viac bodov Ngannouovi (95:94).



Fury bol podľa stávkových kancelárií jasný favorit, no vyše dvojmetrový Brit ani zďaleka nepredviedol presvedčivý výkon. Priebeh duelu šokoval mnohých prítomných. Ngannou v 3. kole tvrdým hákom ľavačkou poslal Brita dokonca k zemi a donútil rozhodcu prvýkrát počítať. Fury sa síce rýchlo postavil späť na nohy a v ďalšom priebehu sa z toho otriasol, vo viacerých fázach mal navrch, no aj tak výkonom nenadchol. Až do konca súboja to bola dráma. Kamerunčan ukázal fyzickú pripravenosť, ktorú si držal stabilne všetkých 10 kôl.



"Rozhodne to nebolo v scenári. Francis je skutočne skvelý bojovník. Je fyzicky pripravený, má silný úder a je oveľa lepší boxer, než sme si všetci mysleli," zložil Fury poklonu bývalému bojovníkovi MMA.



Brit zostal v profiringu nezdolaný, v 35. dueli si pripísal 34. víťazstvo, na konte má aj jednu remízu. Ngannouova bilancia v UFC je 17 výhier a tri prehry. "Môžeme si to rozdať znova a som si istý, že budem ešte lepší. Bol to môj prvý boxerský duel, ktorý som si veľmi užil. Nabudúce, s trochu viac skúsenosťami, sa vrátim ešte silnejší," povedal Ngannou podľa AP.