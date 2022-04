Fury odchádza nezdolaný, Whytea knokautoval v 6. kole

Londýn 24. apríla (TASR) - Britský boxer Tyson Fury knokautoval v londýnskom Wembley v 6. kole krajana Dilliana Whytea a vo svojom záverečnom dueli kariéry obhájil titul majstra sveta organizácie WBC v ťažkej váhe. Tridsaťtriročný šampión zaznamenal 32. víťazstvo v profiringu, z ktorého odchádza nezdolaný.



Fury už pred súbojom avizoval, že bude jeho posledný v kariére. "Sľúbil som mojej úžasnej žene Paris, že po tomto dueli bude koniec. A myslel som to vážne," potvrdil. Whytea poslal na zem pred 94.000 divákmi zdvihákom pravačkou na bradu. O rok starší vyzývateľ síce vstal, nebol však schopný pokračovať a rozhodca zápas ukončil.



"Vybojoval som každý jeden opasok, ktorý sa dal vyhrať. Už neexistuje nič, čo by som mohol ešte získať," citovala Furyho agentúra AFP. "Teraz, keď je všetko hotovo, si myslím, že to bol posledný zápas pre Gypsy Kinga. Fantastický spôsob, ako odísť. Ďakujem Veľká Británia!"



Populárny Fury vyhral 32 z 33 duelov, z toho 23 KO spôsobom. Nezvíťazil jedine v prvom z troch zápasov s Američanom Deontayom Wilderom v decembri 2018, ktorý sa skončil remízou. Whyte utrpel tretiu prehru pri 28 víťazstvách (19 KO).



Súboj s Whyteom bol o 41 miliónov dolárov, Fury dostal z celkovej odmeny 80 percent.