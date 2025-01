Fury oznámil koniec kariéry

Londýn 13. januára (TASR) - Bývalý majster sveta v ťažkej hmotnostnej kategórii Brit Tyson Fury oznámil koniec boxerskej kariéry. Posledným zápasom bola pre neho decembrová prehra s Oleksandrom Usykom na body, po ktorej Ukrajinec obhájil titul svetového šampióna ťažkej váhy. Fury ukončil kariéru s bilanciou 34 víťazstiev, dve prehry a jedna remíza.



Fury informoval o konci kariéry v pondelok prostredníctvom krátkeho videa na sociálnych sieťach: "Bola to paráda. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli na mojej ceste. Šťastný nový rok všetkým." Tridsaťšesťročný Fury naznačil možný koniec kariéry už po zápase s Usykom, ktorý bol druhý vzájomný a opäť sa skončil víťazstvom na body pre Ukrajinca. Hoci sa v britských médiách objavili špekulácie o možnom zápase s dlhoročným rivalom Anthonym Joshuom, koniec Furyho kariéry tieto úvahy zmietol zo stola. Počas kariéry už viackrát vyhlásil, že končí, no vždy sa vrátil. Stalo sa tak po zápase s Dillianom Whyteom v apríli 2022, no o osem mesiacov už absolvoval ďalší zápas. Po nedávnej prehre s Usykom uviedol: "Možno ma ešte uvidíte bojovať a možno nie." Podľa britských médií hrá v jeho rozhodnutí významnú úlohu manželka Paris, ktorá Furyho už dlhšie nabádala na koniec: "Je v ringu so špičkovými boxermi. Je to veľmi nebezpečný šport, poznáme jeho riziká. Jeden úder môže všetko zmeniť," uviedla v roku 2020 pre denník The Mirror.