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Fury priblížil svoje mentálne problémy v novom dokumente Netflixu
Fury otvorene hovorí o psychických ťažkostiach, ktoré zažíval po víťazstve nad Kličkom. Od boxu si vtedy dal takmer trojročnú prestávku.
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Britskému boxerovi Tysonovi Furymu diagnostikovali schizofréniu len niekoľko mesiacov po tom, ako zjednotil tituly majstra sveta v ťažkej váhe. K týmto udalostiam sa po rokoch vracia v novom dokumente.
Fury v novembri 2015 v Düsseldorfe prekvapujúco zdolal dlhoročného šampióna Vladimira Klička. Po víťazstve upadol do depresie a podľa vlastných slov počul „v hlave hlasy“. O svojich ťažkostiach prehovoril v dokumente, ktorý v piatok uvedie Netflix. Furyho čaká 11. decembra v Cardiffe dlho očakávaná „bitka o Britániu“ s Anthonym Joshuom.
„Slovami sa nedá opísať, v akej temnote som žil. Prešiel som si peklom na zemi. Chvíľami som bol úplne presvedčený, že skončím zamknutý v izbe s čalúnenými stenami. Strašne ma to desilo. V noci som sa budil a úzkosť ma úplne ochromovala. Nedokázal som ju prekonať. Bol som úplne na dne. Vtedy som zašiel za psychiatričkou do Londýna. Kládla mi milión otázok a všetko na mňa sedelo. Depresia, úzkosť, bipolárna porucha,“ povedal Fury podľa agentúry DPA. Jeho manželka Paris dodala: „Má miernu formu schizofrénie. A ani vtedy nám to ešte nedošlo.“
Fury otvorene hovorí o psychických ťažkostiach, ktoré zažíval po víťazstve nad Kličkom. Od boxu si vtedy dal takmer trojročnú prestávku. Výrazne pribral a bojoval so samovražednými myšlienkami aj so závislosťou od alkoholu: „Myslím si, že zlom nastal na halloween v roku 2017. Vyrazil som si von a hanbil som sa za to, ako vyzerám. Bol som tučný a zanedbaný. Mal som na sebe veľký kostým kostlivca, ktorý v tme svietil, a vravel som si, že ma v ňom nikto nespozná. Poobzeral som sa okolo seba, všade samí mladí ľudia. Pomyslel som si: ‚Mal som svet vo svojich rukách a všetko som zahodil. A teraz som tučný, zanedbaný a závislý od alkoholu.‘“
Vtedy sa začal Furyho úspešný návrat do ringu. Vo februári 2020 zdolal šampióna organizácie WBC Deontaya Wildera a druhýkrát sa stal majstrom sveta v ťažkej váhe. V roku 2024 dvakrát podľahol Oleksandrovi Usykovi. Sú to jeho jediné prehry v 39 zápasoch profesionálnej kariéry. Proti Joshuovi môže získať titul majstra sveta tretíkrát, keďže v hre má byť uvoľnený opasok organizácie WBA.
Fury v novembri 2015 v Düsseldorfe prekvapujúco zdolal dlhoročného šampióna Vladimira Klička. Po víťazstve upadol do depresie a podľa vlastných slov počul „v hlave hlasy“. O svojich ťažkostiach prehovoril v dokumente, ktorý v piatok uvedie Netflix. Furyho čaká 11. decembra v Cardiffe dlho očakávaná „bitka o Britániu“ s Anthonym Joshuom.
„Slovami sa nedá opísať, v akej temnote som žil. Prešiel som si peklom na zemi. Chvíľami som bol úplne presvedčený, že skončím zamknutý v izbe s čalúnenými stenami. Strašne ma to desilo. V noci som sa budil a úzkosť ma úplne ochromovala. Nedokázal som ju prekonať. Bol som úplne na dne. Vtedy som zašiel za psychiatričkou do Londýna. Kládla mi milión otázok a všetko na mňa sedelo. Depresia, úzkosť, bipolárna porucha,“ povedal Fury podľa agentúry DPA. Jeho manželka Paris dodala: „Má miernu formu schizofrénie. A ani vtedy nám to ešte nedošlo.“
Fury otvorene hovorí o psychických ťažkostiach, ktoré zažíval po víťazstve nad Kličkom. Od boxu si vtedy dal takmer trojročnú prestávku. Výrazne pribral a bojoval so samovražednými myšlienkami aj so závislosťou od alkoholu: „Myslím si, že zlom nastal na halloween v roku 2017. Vyrazil som si von a hanbil som sa za to, ako vyzerám. Bol som tučný a zanedbaný. Mal som na sebe veľký kostým kostlivca, ktorý v tme svietil, a vravel som si, že ma v ňom nikto nespozná. Poobzeral som sa okolo seba, všade samí mladí ľudia. Pomyslel som si: ‚Mal som svet vo svojich rukách a všetko som zahodil. A teraz som tučný, zanedbaný a závislý od alkoholu.‘“
Vtedy sa začal Furyho úspešný návrat do ringu. Vo februári 2020 zdolal šampióna organizácie WBC Deontaya Wildera a druhýkrát sa stal majstrom sveta v ťažkej váhe. V roku 2024 dvakrát podľahol Oleksandrovi Usykovi. Sú to jeho jediné prehry v 39 zápasoch profesionálnej kariéry. Proti Joshuovi môže získať titul majstra sveta tretíkrát, keďže v hre má byť uvoľnený opasok organizácie WBA.