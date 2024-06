Fussballliebe v očakávaní pekných gólov, maskotom je Albärt

Na snímke futbalová lopta, s ktorou sa bude hrať na tohtoročných majstrovstvách Európy v Nemecku, predstavili verejnosti v Berlíne v stredu 15. novembra 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Oficiálna lopta ME 2024 vo futbale dostala názov Fussballliebe (Futbalová láska) a vďaka svojej inovatívnej, bezšvovej a tepelne lepenej konštrukcii sľubuje absolútnu kontrolu a presnosť. Zoznámil sa s ňou už aj maskot šampionátu Albärt. Tento medveď prevzal pomyselnú štafetu od králika Berniho, ktorý bol maskotom na kontinentálnom šampionáte v Nemecku v roku 1988.Oficiálna zápasová lopta je inšpirovaná farbami zúčastnených krajín a má opäť znázorňovať motto šampionátu "zjednotení futbalom - zjednotení v srdci Európy". Lopty prešli podrobnými testami, napríklad z hľadiska hmotnosti, absorpcie vody, stability tvaru a veľkosti a získali tak najvyššie hodnotenie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Fussballliebe má textúrovaný povrch, čím poskytuje lepšiu kontrolu a aerodynamiku. Lopta má bezšvový povrch pre predvídateľnejšiu trajektóriu, lepší pocit z hry a nižšiu absorpciu vody. Všetky vysoko kvalitné materiály použité vo všetkých oblastiach lopty tak zaisťujú ideálny výkon na ihrisku.Maskot ME 2024 bude medveď, meno mu vybrali fanúšikovia v hlasovaní.uviedla vo vyhlásení Európska futbalová únia (UEFA).citovala agentúra DPA riaditeľa turnaja Philippa Lahma.Meno pre maskota vyberali fanúšikovia zo štyroch možností: Albärt, Bärnardo, Bärnheart a Herzi von Bär. Albärt je slovná hráčka, spájajúca meno Albert a nemecký výraz pre medveďa (Bär). Víťazný návrh dostal 32 percent hlasov.Tradične lákavé sú prémie, o ktoré sa bude v Nemecku hrať. Všetci účastníci si už zarobili postupom na ME 9,25 milióna eur. Za víťazstvo v skupine zinkasuje tím 1 milión eur, za remízu 500.000 eur. Postupom do osemfinále si pripíše na účet 1,5 milióna eur, do štvrťfinále 2,5 milióna eur a do semifinále 4 milióny eur. Najväčší balík čaká na najlepších. Zdolaný finalista zarobí 5 miliónov eur a nový majster Európy 8 miliónov eur.