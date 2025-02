Sommer podstúpil operáciu palca

Miláno 21. februára (TASR) - Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer z Interu Miláno absolvoval operáciu zlomeného palca na pravej ruke. Úradujúcemu talianskemu majstrovi bude chýbať v najbližších kľúčových zápasoch vrátane budúcotýždňového duelu Serie A proti Neapolu, za ktorý hrá slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. "Nerazzurri" strácajú na vedúci SSC momentálne dva body.



Sommer, ktorý si zranenie privodil na tréningu, by mal pauzovať približne mesiac. V sobotnom domácom ligovom súboji s FC Janov by ho mal medzi žrďami nahradiť Josep Martinez. "Operácia dopadla úspešne. Ako sa zhodol lekársky tím Interu, po období odpočinku začne Yann budúci týždeň s rehabilitačnou fázou," uviedol klub v stanovisku, z ktorého citovla agentúra AFP.



Tridsaťšesťročný brankár by mal vynechať aj štvrťfinále Talianskeho pohára s Laziom Rím, ako aj osemfinálový dvojzápas Ligy majstrov proti Feyenoordu Rotterdam, ktorý vedie slovenský kapitán Dávid Hancko.