Bielefeld sa ospravedlnil za neprimerané oslavy postupu do Bundesligy

Bielefeld 30. júna (TASR) - Vedenie Arminie Bielefeld sa ospravedlnilo za neprimerané oslavy sprevádzajúce postup do nemeckej futbalovej Bundesligy. Na záverečný domáci zápas sezóny proti Heidenheimu prišlo do arény 3000 fanúšikov, ktorí nedodržiavali medzi sebou bezpečnú vzdialenosť.



Iba vďaka zásahu polície neprišlo po zápase ku kontaktu medzi divákmi a členmi tímu. V pozícii asistenta trénera pôsobí v Bielefelde bývalý slovenský reprezentant Peter Németh. "Arminia Bielefeld sa ospravedlňuje za to, že po zápase s Heidenheimom prišlo k porušeniu pravidiel prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu. Svoju úlohu v tom zohrali veľké emócie," citovala vyhlásenie klubu agentúra DPA.