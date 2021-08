Dudov FC Kolín triumfoval, Bayer Leverkusen s dobrým vstupom do sezóny

Tréner Kolína Steffen Baumgart sa teší po strelení gólu na 2:0 v zápase 3. kola nemeckej Bundesligy 1. FC Kolín - VfL Bochum v Kolíne 28. augusta 2021. Foto: TASR/DPA

Bundesliga - 3. kolo:



FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Góly: 30. Niederlechner - 3. Iago (vlastný gól), 14. Niederlechner (vlastný gól), 75. Schick, 81. Wirtz.







1. FC Kolín - VfL Bochum 2:1 (0:0)

Góly: 82. Schaub, 90.+1 Lemperle - 90.+4 Zoller.

/O. Duda (1.FC Kolín) hral do 88. min a dostal ŽK/







Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Góly: 86. Wimmer - 22. Hauge.







VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 (2:3)

Góly: 45. Mavropanos, 45.+2 Al Ghadioui - 3., 9. Woo-Yeong Jeong, 28. Holer







FSV Mainz - Greuther Fürth 3:0 (2:0)

Góly: 15. Lucoqui, 18. Szalai, 90.+2 Stoger.

Berlín 28. augusta (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín v základnej zostave so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom zvíťazili v 3. kole nemeckej Bundesligy nad nováčikom VfL Bochum 2:1.O výsledku zápasu sa rozhodlo v jeho závere. V 82. minúte sa strelecky presadil domáci Lucas Schaub. V nadstavenom čase najskôr Tim Lemperle poistil náskok "capkov" a potom čestný úspech hostí zaznamenal Simon Zoller.Dobrý vstup do sezóny potvrdil Bayer Leverkusen vysokým víťazstvom na pôde Augsburgu 4:1. O prvé dva góly Leverkusenu sa postarali "vlastencami" hráči domácich Iago a Florian Niederlechner. Freiburg zvíťazil na ihrisku VfB Stuttgart 3:2, keď všetky góly padli v prvom polčase. Hostia viedli po polhodine hry už 3:0, keď sa dvakrát presadil Juhokórejčan Woo-Yeong Jeong a jeden gól pridal Lucas Holer. Domáci znížili v závere prvého dejstva vďaka na rozdiel jediného gólu, ale ďalší presný zásah, ktorý by znamenal bodový zisk, už nepridali.