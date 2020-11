AC Miláno bude minimálne dva týždne bez Leaa

Miláno 20. novembra (TASR) – Portugalský futbalista Rafael Leao si pre zranenie pravého stehenného svalu nezahrá minimálne dva týždne. Informáciu priniesol portál football-italia.net.



Dvadsaťjedenročný útočník milánskeho AC si zdravotný problém privodil v stredajšom zápase kvalifikácie ME hráčov do 21 rokov proti holandským rovesníkom. Odohral iba prvý polčas, v druhom ho na trávniku nahradil útočník Valladolidu Jota.



Ďalšie vyšetrenie by mal Leao absolvovať o desať dní. Dovtedy určite vynechá zvyšné novembrové ligové zápasy proti Neapolu a Fiorentine ako aj súboj Európskej ligy proti OSC Lille.