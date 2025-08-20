Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
AC Miláno predostrel Leverkusenu ponuku za útočníka Bonifacea

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miláno už predložilo Leverkusenu ponuku, ktorú víťaz Bundesligy z roku 2024 prehodnocuje.

Autor TASR
Miláno 20. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno vstúpil do rokovaní s nemeckým Bayerom Leverkusen v súvislosti s angažovaním 24-ročného nigérijského útočníka Victora Bonifacea. Informovala o tom televízia Sky.

Miláno už predložilo Leverkusenu ponuku, ktorú víťaz Bundesligy z roku 2024 prehodnocuje. Boniface už údajne súhlasil s prestupom. Do Leverkusenu prišiel v júli 2023 z belgického tímu Union Saint-Gilloise a v januári bol údajne blízko prestupu do saudskoarabského klubu Al-Nassr. V Leverkusene nemal v uplynulej sezóne stabilné miesto v zostave, tréner Erik Ten Hag i jeho predchodca Xabi Alonso uprednostňoval na Bonifaceovej pozícii Čecha Patricka Schicka.
