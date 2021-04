AC Miláno remizovalo v 29. kole Serie A so Sampdoriou 1:1

Serie A - 29. kolo:



AC Miláno - Sampdoria Janov 1:1 (0:0)

Góly: 87. Hauge - 57. Quagliarella, ČK: 59. Silva (Sampdoria) po 2. ŽK

Miláno 3. apríla (TASR) - Futbalisti AC Miláno remizovali v sobotnom domácom stretnutí 29. kola talianskej Serie A so Sampdoriou Janov 1:1. Hostia sa dostali do vedenia v 57. minúte vďaka Fabiovi Quagliarellovi, no vzápätí inkasoval druhú žltú kartu Adrien Silva. Milánčania zužitkovali presilovku až v závere duelu, keď sa presadil striedajúci Jens Hauge.