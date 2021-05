AC Miláno zdolalo Juventus 3:0 a poskočilo na 3. miesto tabuľky

Serie A - 35. kolo:



Juventus Turín - AC Miláno 0:3 (0:1)



Góly: 45.+1 Diaz, 78. Rebič, 82. Tomori

Rím 10. mája (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 35. kola talianskej Serie A na ihrisku Juventusu Turín 3:0 a poskočili na 3. miesto tabuľky. Bodovo sa dotiahli na druhú Atalantu."Rossoneri" sa ujali vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa po rohu presadil strelou k pravej žrdi Brahim Diaz. V 57. minúte zahral v šestnástke rukou Giorgio Chiellini, no brankár Juventusu Wojciech Szczesny vystihol smer penalty Francka Kessieho a udržal stav 0:1. V 78. minúte však nemal nárok na presnú strelu Anteho Rebiča z asi 22 metrov, ktorá zapadla do šibenice. O ďalšie štyri minúty potvrdil triumf hostí Fikayo Tomori, keď hlavou nasmeroval do siete priamy kop Hakana Calhanoglua. AC má na konte 72 bodov, o dva viac ako štvrtý Neapol, piaty Juventus má ešte o jeden menej a skomplikoval si postup do Ligy majstrov.