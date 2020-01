Serie A: AC Miláno získalo na polročné hosťovanie brankára Begoviča

Miláno 14. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno získal na polročné hosťovanie brankára Asmira Begoviča z anglického Bournemouth.



Tridsaťdvaročný reprezentant Bosny a Hercegoviny strávil prvú polovicu sezóny v azerbajdžanskom FK Karabach Agdam, do Bournemouth sa vrátil koncom decembra. V AC Miláno nahradí Španiela Pepeho Reinu, ktorý v pondelok odišiel na hosťovanie do konca sezóny do Aston Villy.



Begovič prišiel do Bournemouthu v lete 2017 z Chelsea a v nasledujúcich dvoch sezónach zaň odohral 62 duelov. V tej prebiehajúcej však nemal dôveru trénera a tak zamieril do Karabachu. Informovala agentúra AFP.