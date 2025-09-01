Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
< sekcia Šport

AC Miláno získalo Rabiota

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Okrem príchodu bývalého hráča Paríža Saint-Germain či Juventusu Turín oznámilo AC Miláno v posledný deň prestupového obdobia aj pohyby v kádri smerom von.

Autor TASR
Miláno 1. septembra (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno v pondelok predstavil ako novú posilu v červeno-čiernom drese Adriena Rabiota. Tridsaťročný francúzsky stredopoliar podpísal zmluvu s „rossoneri“ do 30. júna 2028, informoval klub na svojom webe. Rabiot sa do Milána sťahuje z francúzskeho Olympique Marseille.

Okrem príchodu bývalého hráča Paríža Saint-Germain či Juventusu Turín oznámilo AC Miláno v posledný deň prestupového obdobia aj pohyby v kádri smerom von. V konkurenčnej Atalante Bergamo bude hosťovať 22-ročný americký stredopoliar Yunus Musah a do anglického AFC Bournemouth odišiel minimálne na jednu sezónu 20-ročný španielsky pravý obranca Alex Jimenez.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti