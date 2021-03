AC Miláno zvíťazilo na ihrisku AS Rím

Serie A - 24. kolo:



AS Rím – AC Miláno 1:2 (0:1)



Góly: 50. Veretout – 43. Kessié (z 11 m), 58. Rebič



SSC Neapol – Benevento Calcio 2:0 (1:0)



Góly: 34. Mertens, 66. Politano, ČK: 81. Koulibaly (SSC)







Sampdoria Janov – Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)



Góly: 40. Malinovskyj, 70. Gosens







FC Crotone – Cagliari Calcio 0:2 (0:0)



Góly: 56. Pavoletti, 60. Pedro (11m), ČK: 75. Lykogiannis (Cagliari)







Inter Miláno - FC Janov 3:0 (1:0)



Góly: 1. Lukaku, 70. Darmian, 77. Sanchez



M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas







Udinese Calcio – ACF Fiorentina 1:0 (0:0)



Gól: 86. Nestorovski



Rím 1. marca (TASR) – V nedeľnom stretnutí 24. kola talianskej futbalovej Serie A nedal líder tabuľky Inter Miláno šancu Janovu a zvíťazil 3:0.Gólový účet otvoril už v prvej minúte belgický útočník Romelu Lukaku. Dvadsať minút pred koncom riadneho hracieho času zvýšil na 2:0 prízemnou strelou Matteo Darmian a v 77. minúte pridal tretí gól hlavou Alexis Sanchez. Ten rozhodca uznal až po preskúmaní situácie za pomoci systému VAR. V domácom drese odohral celé stretnutie slovenský obranca Milan Škriniar.V stretnutí tímov bojujúcich o záchranu prehralo posledné Crotone na domácom ihrisku s Cagliari 0:2.SSC Neapol v boji o priečky, ktoré by mu zabezpečili účasť v Lige majstrov, zdolal Benevento 2:0.Na vedúci Inter stráca jeho mestský rival AC Miláno štyri body, "rossoneri" dokázali zvíťaziť na ihrisku AS Rím 2:1. V 43. minúte poslal hostí do vedenia po premenenej penalte Franck Kessié, päť minút po zmene strán vyrovnal Jordan Veretout. Triumf Milána zariadil v 50. minúte Ante Rebič.