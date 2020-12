Addo podpísal so Senicou nový dlhodobý kontrakt

Senica 14. decembra (TASR) - Talentovaný ghanský futbalista Edmund Addo podpísal s fortunaligovým klubom FK Senica nový dlhodobý kontrakt. Pôvodná zmluva mu mala vypršať na konci tejto sezóny. Addo prišiel na Záhorie v lete 2018, prvé skúsenosti s futbalom v Európe zbieral najprv v drese senickej devätnástky ako klasický útočník.



Postupnými krokmi sa prepracoval až do A-mužstva, v ktorom debutoval 16. februára 2019 v zápase proti AS Trenčín. V uplynulej sezóne odohral drvivú väčšinu zápasov na poste stopéra, v tejto nastupuje zväčša v stredovej formácii.



"Som veľmi šťastný, že som podpísal s klubom nový kontrakt, Senica je mužstvo, ktoré mi veľmi pomohlo a vďaka ktorému môžem hrať futbal profesionálne. Momentálne sa sústredím na seba a na klub. Chcem naďalej napredovať ako futbalista a pomôcť klubu byť úspešným," uviedol pre oficiálny klubový web Addo, ktorý v tejto sezóne strelil v drese Senice dva góly.



Z podpisu novej zmluvy s mladým Afričanom mal radosť aj športový riaditeľ FK Senica Filip Holec. "Edmund Addo je jedným z najtalentovanejších hráčov v našom mužstve, jeho vývoj chceme mať pod kontrolou a pre všetky strany bolo v najlepšom záujme, aby Edmund predĺžil svoj kontrakt s nami. My spravíme všetko pre jeho napredovanie a veríme, že hráč porastie nielen výkonnostne, ale aj mentálne, aby z neho postupom času bol na trhu ešte cennejší artikel, než akým je teraz," vyjadril sa Holec.