Agüero má poranené koleno, hrozí mu koniec sezóny

Londýn 23. júna (TASR) - Futbalista Manchestru City Sergio Agüero sa v Španielsku podrobí vyšetreniu zraneného kolena, ktoré ho možno vyradí do konca sezóny. Informovala o tom agentúra AFP.



Argentínskemu útočníkovi sa ozvalo staré zranenie po pondelňajšom triumfe Citizens 5:0 nad Burnley. Kamery zachytili, ako si držal koleno po faule Bena Meeho. Tréner City Pep Guardiola po zápase pripustil, že pre Agüera to môže byť koniec sezóny.



Tridsaťdvaročného zakončovateľa poslali do španielska za lekárom Ramonom Cugatom. "Všetci si želáme, aby sa Sergio zotavil čo najlepšie," vyhlásil klub. Cugat, ktorý pozná Guardiolu z pôsobenia v Barcelone, už predtým liečil stredopoliara City Kevina De Bruyneho a bývalého obrancu klubu Vincenta Kompanyho.