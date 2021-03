Agüero po skončení sezóny opustí Manchester City, tvrdia miestne médiá

Londýn 29. marca (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Sergio Agüero po skončení sezóny zrejme opustí Manchester City. Podľa periodika Manchester Evening News nepredĺži s klubom zmluvu, ktorá má platnosť do 30. júna 2021.



Agüero prišiel do Manchestru v roku 2011 z Atletica Madrid. V drese "Citizens" zaznamenal 257 gólov. Prezident klubu Khaldoon Al Mubarak prezradil, že Argentínčan by mal mať v budúcnosti na Etihad Stadium svoju scchu.