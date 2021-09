Aj Európska asociácia klubovsa pustila do kritiky FIFA

Londýn 24. septembra (TASR) – Európske kluby ostro vystúpili proti snahe Medzinárodnej futbalovej federácie organizovať svetový šampionát každé dva roky. Pripojili sa tak k Európskej futbalovej únii, ktorá tento plán striktne odmietla a dôrazne požiadala FIFA, aby podobné snahy neriešila prostredníctvom „PR marketingu" bývalých hráčov a trénerov ako je napríklad Arsene Wenger.



Európska asociácia klubov zastupujúca 234 najväčších klubov varovala prezidenta FIFA Gianniho Infantina, že konanie MS každé dva roky by malo deštruktívny dopad na európsky futbal. Hoci si asociácia uvedomuje potrebu zmeny kalendára, privítala by skôr redukciu asociačných termínov, aby hráči mali viac času na regeneráciu.



„ECA prijala s vážnym znepokojením podobné PR kampane od FIFA. Namiesto serióznej komunikácie s klubmi sme svedkami podobných aktivít FIFA. Podobné návrhy by viedli k deštrukcii domáceho aj zahraničného futbalu. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti medzinárodného kalendára zápasov môže prísť iba so súhlasom futbalových klubov. Prioritou je zdravie hráčov. Reforma medzinárodného kalendára musí byť spoločným dielom, vybalansovaným a podrobne odkonzultovaným všetkými stranami. Nemôže ísť len o jednostranné záujmy FIFA pretlačované sériou takýchto PR kampaní," citovala agentúra AP zo stanoviska ECA, ktorej jedinými prominentnými členmi nie sú momentálne iba FC Barcelona, Real Madrid a Juventus v súvislosti s neúspešným projektom Superligy.