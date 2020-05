Aj FC Liverpool vráti fanúšikom peniaze za permanentky

Londýn 26. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool tiež pristúpil k preplateniu cien sezónnych vstupeniek svojim permanentkárom. Už pred ním tak urobili jedenásti ďalší účastníci Premier League.



"The Reds" mali na domácej pôde v aktuálne prerušenej sezóne ešte odohrať štyri zápasy. Profesionálny futbal pre koronakrízu v Británii stojí od 13. marca. Vedenie PL stále dúfa, že sa v júni súťaž reštartuje.



"Všetci fanúšikovia, ktorí majú zakúpené od LFC vstupenky na hociktorý zo zostávajúcich štyroch domácich zápasov, dostanú za ne finančnú refundáciu. Chceme požiadať fanúšikov, aby nás kontaktovali so snahou o preplatenie vstupeniek a počkali na ďalšie informácie," uviedol klub na oficiálnom webe.



Do konca sezóny zostáva odohrať deväť kôl. Liverpool je suverénne na čele tabuľky, pred druhým obhajcom Manchestrom City má náskok 25 bodov. Úradujúcemu európskemu šampiónovi stačí na zisk prvého anglického titulu za uplynulých 30 rokov vyhrať dva ligové súboje.



K preplateniu vstupeniek pristúpil už aj mestský rival FC Everton, k takémuto kroku zatiaľ nepristúpilo okteto Aston Villa, AFC Bournemouth, Crystal Palace, Newcastle United, Sheffield United, FC Southampton, FC Watford a Wolverhampton Wanderers. Informovala agentúra DPA.