Aj Škriniarov Inter Miláno súhlasil so znížením platov

Miláno 31. marca (TASR) – Inter Miláno je druhým klubom talianskej futbalovej Serie A, ktorý súhlasil so znížením platov hráčov v dôsledku pandémie koronavírusu. V Interi pôsobí aj najlepší slovenský futbalista za rok 2019, obranca Milan Škriniar.



Podľa informácií talianskych médií sa kapitán mužstva a slovinský reprezentačný brankár Samir Handanovič s vedením dohodol na tom, že platy budú znížené najmenej do konca júna. Každý hráč si dohodne zníženie individuálne. Redukcia financií sa bude týkať aj trénera Antonia Conteho.



Už v sobotu k podobnému kroku siahol majstrovský Juventus Turín. Od marca do júna by tak mala "stará dáma" ušetriť až 90 miliónov eur. Informovala agentúra SID. V Taliansku je vyše 105 000 nakazených a k utorku zaznamenali v krajine vyše 12 000 úmrtí.