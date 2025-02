Akanji podstúpi operáciu, Manchestru City bude chýbať

Manchester 14. februára (TASR) - Futbalistom Manchestru City bude osem až desať týždňov chýbať obranca Manuel Akanji, ktorý má problémy so slabinami. Podľa trénera úradujúceho anglického majstra Pepa Guardiolu sa bude musieť švajčiarsky reprezentant podrobiť operácii.



Akanji nedohral utorkový zápas play off o osemfinále Ligy majstrov s Realom Madrid (2:3), keď striedal už po prvom polčase. "Manuel bude mimo hry osem až desať týždňov. Želáme mu čo najrýchlejšie uzdravenie. Výkon, ktorý podal v tejto sezóne, je neuveriteľný," povedal Guardiola podľa DPA na adresu 29-ročného stopéra.



V sobotňajšom zápase Premier League proti Newcastlu je otázny aj štart krídelníka Jacka Grealisha, ktorého takisto sužujú slabiny. Podľa Guardiolu by však jeho problémy nemali byť vážnejšieho charakteru.