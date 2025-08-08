Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbal: Al Nassr rokuje s Bayernom Mníchov o prestupe Comana

Na archívnej snímke z 8. novembra 2023 futbalista Bayernu Mníchov Kingsley Coman. Foto: TASR/DPA

Al Nassr, v ktorom pôsobia aj Cristiano Ronaldo či bývalý hráč Bayernu Sadio Mane, nedávno angažoval Joaa Felixa. Coman pôsobí v Mníchove od roku 2015.

Mníchov 8. augusta (TASR) - Saudskoarabský futbalový klub Al Nassr rokuje s Bayernom Mníchov o príchode krídelníka Kingsleyho Comana. Podľa nemeckých médií je Coman hlavný cieľ saudského klubu v letnom prestupovom období. Francúzsky reprezentant sa počas júnových MS klubov v USA vyjadril, že by rád zostal v Bayerne.

