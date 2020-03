Alderweireld nakúpil do nemocníc tablety pre izolovaných pacientov

Londýn 30. marca (TASR) - Belgický futbalista Toby Alderweireld nakúpil do nemocníc a domovov dôchodcov desiatky tabletov. Chce tým pomôcť pacientom s koronavírusom v komunikácii s rodinami.



Obrancovi Tottenhamu vnukol túto myšlienku rozhovor s otcom. "Volal som s ním a povedal mi, že musíme niečo spraviť. Rozmýšľali sme a kontaktovali nemocnice, ktoré prejavili záujem. Povedali, že izolovaní pacienti, najmä starší, nemajú telefóny a pomohol by im kontakt s blízkymi. Už sme dostali aj pozitívnu odozvu, vraj im to naozaj veľmi pomohlo," citoval Alderweirelda web BBC.



V Británii sa nakazilo novým koronavírusom takmer 20-tisíc ľudí, dosiaľ evidujú 1228 úmrtí.