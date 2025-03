Alisson opustil kemp Brazílie pre podozrenie na otras mozgu

Brazília 21. marca (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker sa predčasne vrátil z reprezentačného zrazu späť do Liverpoolu. V piatkovom vyhlásení to potvrdila Brazílska futbalová asociácia (CBF).



Brankár lídra anglickej Premier League v zápase proti Kolumbii (2:1) opustil ihrisko v 78. minúte po zrážke s Davinsonom Sanchezom. Podľa oficiálnych protokolov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pri podozrení na otras mozgu musí hráč pauzovať. "Alisson je po zrážke v poriadku a nesťažuje sa na žiadne bolesti, no musí dodržiavať protokoly FIFA a preto sa vráti späť do Anglicka," vyjadrila sa CBF. Alisson preto zmešká ďalší kvalifikačný zápas MS 2026 proti Argentíne.



Holandský stredopoliar "The Reds" Ryan Gravenberch takisto opustil reprezentačný kemp pre zdravotné problémy. Obaja sa tak pridajú k trojici Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez a Conor Bradley, ktorí momentálne absentujú v kádri kormidelníka Liverpoolu Arneho Slota.