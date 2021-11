Tréner Allegri: Musíme čeliť realite

Turín 28. novembra (TASR) - Juventus Turín sa v talianskej Serie A naďalej trápi. V sobotu prehral doma v zápase 14. kola s Atalantou Bergamo 0:1. O jediný gól duelu sa postaral Duvan Zapata v 28. minúte.



Turínčania prehrali tri z uplynulých piatich stretnutí. Čo je pre nich horšie, v sezóne zaznamenali iba 18 gólov, čo je najmenej zo všetkých klubov v prvej desiatke. Proti Bergamu si pripravili iba jedinú výraznejšiu príležitosť, keď Paulo Dybala trafil z priameho kopu brvno. "Musíme čeliť realite. Sme presne takí dobrí, aké je naše postavenie v tabuľke," pripustil podľa DAZN tréner Massimiliano Allegri, ktorého mužstvo sa pred nedeľnými zápasmi nachádzalo na ôsmej priečke.



Allegri naznačil, že fanúšikovia by už od "starej dámy" nemali v tejto sezóne očakávať titul. "Bude pre nás výzva dostať sa do prvej štvorky. Pred sezónou fanúšikovia verili, že máme silný tím, ktorý skrátka musí získať scudetto. Ja som pripomínal, že tieto očakávania sú neadekvátne. Ak akceptujeme realitu, môžeme potom zo seba striasť tlak a pracovať lepšie v pokojnejších podmienkach. Všetko, čo treba, je snažiť sa zlepšovať."



Atalanta má naopak opäť nakročené do budúceho ročníka Ligy majstrov. V Serie A neprehrala sedemkrát v sérii a drží štvrtú priečku. "Veľakrát sme v nedávnom období nezvládli vyrovnané zápasy, dnešný výsledok je pre nás veľkým krokom dopredu. Najmä v prvom polčase sme súperovi pôsobili veľké problémy a dokázali sme udržať čisté konto," pochvaľoval si kolumbijský strelec jediného gólu v stretnutí Zapata.