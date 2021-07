Allegri tvrdí, že Ronaldo chce získať s Juventusom trofeje

Turín 27. júla (TASR) – Cristiano Ronaldo má podľa staronového trénera futbalistov Juventusu Turín Massimiliana Allegriho v novej sezóne veľkú motiváciu. Portugalský reprezentant chce so starou dámou získať cenné trofeje. Juventus v uplynulej sezóne nedokázal obhájiť titul, v Serii A skončil až na 4. mieste a v kuloároch sa začalo hovoriť o možnom odchode Ronalda.



Allegri viedol tím v rokoch 2014-2019 a získal s ním 11 trofejí, no nedokázal uspieť v Lige majstrov. „Povedal som Cristianovi, že som šťastný, že som ho tu opäť našiel. Opäť môžem od neho očakávať na trávniku kvalitu aj schopnosť prevziať zodpovednosť. Je to šampión, výnimočný hráč a inteligentný človek. Navyše má opäť ohromnú motiváciu," citovala agentúra AFP slová Allegriho, ktoré odzneli na utorňajšej tlačovej konferencii.