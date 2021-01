Almási bude hosťovať v Achmate Groznyj

Groznyj 20. januára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Ladislav Almási z MFK Ružomberok bude na jar hosťovať v Achmate Groznyj. Súčasťou dohody s účastníkom najvyššej ruskej súťaže je aj opcia na trvalý prestup. Achmat o tom informoval na svojom webe.



"Som nesmierne šťastný a zároveň plný očakávaní. Uvedomujem si, že otváram dvere do medzinárodného futbalu a som odhodlaný naďalej tvrdo pracovať, aby som sa v ruskej lige presadil," povedal 21-ročný Almási po podpise zmluvy.



Pre slovenského mládežníckeho reprezentanta to bude prvý zahraničný angažmán. Na Liptove pôsobil od januára 2020 a v 27 zápasoch strelil desať gólov. Na konte má deväť štartov a dva góly v drese reprezentácie SR do 21 rokov.



"Laco je typ útočníka, ktorý sa typologicky hodí do ruského futbalu. Dlho sme s klubom viedli rozhovory o Lacových prednostiach, ako aj činnostiach, na ktorých musí pracovať. Veríme, že sa rýchlo adaptuje a šancu, ktorú dostane, aj naplno využije. V Achmate podpísal zmluvu do leta s následnou opciou na ďalšie štyri roky," doplnil Roman Vojtek z agentúry Stars & Friends, ktorá hosťovanie zabezpečovala.



Almási nadviaže v hlavnom meste autonómnej Čečenskej republiky na pôsobenie dvoch slovenských obrancov Norberta Gyömbéra (2017) a Radoslava Zabavníka (2008-2010).