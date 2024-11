Alonso chce dohovoriť Bonifaceovi za video: Toto sa nemôže diať

Leverkusen 29. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso sa chce porozprávať s útočníkom Victorom Bonifaceom o videu šíriacom sa na sociálnych sieťach. Jeho zverenec z Bayeru Leverkusen sa na ňom počas šoférovania hrá so svojím telefónom.



Video zverejnil a následne stiahol nigérijský raper Zoro Swagbag, ktorý bol v aute spolu s Bonifaceom a ďalšou osobou. "Samozrejme, že to nie je dobré a nie je to dovolené. Toto sa nemôže diať. 'Boniho' som ešte nevidel. Vie to, ale musíme mu to povedať znovu. Nie je to správne," uviedol Alonso podľa DPA.



Boniface je momentálne mimo hry pre zranenie stehenného svalu. Len pred niečo vyše mesiacom bol pritom účastníkom vážnej autonehody ako spolujazdec.